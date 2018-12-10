Marmaris ilçesinde saat 18.00 sularında meydana gelen şiddetli fırtına korku yaşattı. Şiddetli fırtına Kısayalı’da bulunan iki restoranda maddi hasara neden oldu. Fırtınanın şiddeti bir işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Geçtiğimiz günlerde hortum felaketini atlatan ilçede fırtınanın gece boyu devam etmesi bekleniyor.
Marmaris’te korkutan fırtına
10.12.2018 - 22:36 | Son Güncelleme: 10.12.2018 - 22:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan fırtına korkuttu.
Etiketler : Muğla,fırtına,
592814 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592814.aspx
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