Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris ilçesinde saat 18.00 sularında meydana gelen şiddetli fırtına korku yaşattı. Şiddetli fırtına Kısayalı’da bulunan iki restoranda maddi hasara neden oldu. Fırtınanın şiddeti bir işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Geçtiğimiz günlerde hortum felaketini atlatan ilçede fırtınanın gece boyu devam etmesi bekleniyor.