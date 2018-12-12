Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Kuzey Kutup Dairesi içerisinde bulunan Yamal yarımadasındaki Sabetta kasabası sert iklimi ve coğrafi şartlarıyla farklı bir dünyayı andırıyor. Rusya’nın en önemli doğalgaz yatakları ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) işleme merkezinin bulunduğu Yamalo-Nenets Özerk Okrugu ismindeki bölgede bulunan kasaba, hayat şartları sebebiyle turistlerin de ilgisini çekiyor. Dünyanın en kuzeyindeki yerlerden biri olan Sabetta, bölgede yaşayan Nenetler adlı yerli halkın dilinde “dünyanın sonu” anlamına geliyor. 2000’li yıllarda yerli halktan sadece 19 kişinin yaşadığı Sabetta, doğalgaz işleme tesislerinin kurulması sonrası 30 bin üzerinde insana ev sahipliği yapıyor. Yazları güneşin hiç batmadığı, kışın ise güneşin hiç görünmemesi sebebiyle gün boyu karanlık olan bölgede, ne ağaç ne de çalılık bulunuyor. Kış aylarında kasabadan görünen ise sadece kar ve LNG taşıyan gemilerin yanaştığı buzlu deniz üzerindeki liman. Zaman zaman kutup ayıları ve beyaz tilkilerin görüldüğü kasabada halk, kendilerine alışan ve zarar vermeyen bu hayvanları besliyor. Doğalgaz tesislerindeki işlerin zorluğu sebebiyle kasabanın nüfusunu ağırlıklı erkekler oluşturuyor.

Sigara evde bile yasak!

En fazla saatte 40 kilometre hızda araç kullanılan Sabetta’da yaşayanlar belirlenen özel kulübeler dışında evde, sokakta, ofiste sigara içemiyor. Sabetta’nın dünya ile iletişimi ise bölgeye kurulan Uluslararası Sabetta Havalimanı üzerinden sağlanıyor. Havalimanı, Rus İl-76 model stratejik nakliye uçağı büyüklüğündeki uçaklara da hizmet verebiliyor. Yamal yarımadasının kuzey doğusunda bulunan Sabetta’daki sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi, yıllık 16.5 milyon ton LNG üretim kapasitesi ile Rusya’da son dönemde ön plana çıkan projelerin başında geliyor.

2000 yılında 19 kişinin yaşadığı kasabanın nüfusu artan iş fırsatı dolayısıyla şu an 30 bin...