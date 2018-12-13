Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Ekim 2018’de İzmir’in Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde bir otomobilde Salih Erduğan tarafından silahla başından vurulması sonucu ağır yaralanan Nilüfer Yetim (42), olay yerine gelen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yetim, 49 gün sonra hayatını kaybetti. Yetim'in cenazesi, hastane yetkililerinin düzenlediği ölüm raporuyla ailesine teslim edilirken 7 Aralık'ta da Güzelbahçe Çamlı Mezarlığı'na defnedildi. Soruşturmayı yürüten savcı, soruşturma dosyasında cesedin otopsi raporunun eksik olduğunu fark edince, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığına yazı yazılarak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedin fethi kabir yapılarak adli tıpa gönderilmesi talep edildi. Cumhuriyet savcısının nezaretinde 3 saatlik çalışma sonucu açılan mezardan çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumuna teslim edilirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının cesedi otopsi yapılmadan ailesine teslim eden hastane yetkilileri hakkında da suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi.