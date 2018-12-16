Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Selahattin Yıldız, yaklaşık 4 yıldır crohn hastalığının pençesinde. Aile maddi imkansızlıklar yaşarken, Selahattin Yıldız'ın ameliyat olmaması halinde hayatta kalması çok düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Şiddetli ağrıları nedeniyle sürekli tedavi gören genç, ağrılarını dindirmek için geçici çareler arıyor.

'AMELİYAT OLMAZSA ÖLECEK'



Yıldız’ın bisiklet tamirciliği yaparak geçimini sağlayan babası Ali Yıldız (50), oğlunun ameliyat olmaması halinde ölebileceğini belirterek, “4 yıldır benim çocuğum rahatsız. Bu sene rahatsızlığı daha çok arttı. Gitmediğimiz hastane kalmadı. Sivas’a gittik, Niğde’ye, Ankara’ya gittik. En son Kayseri’de üç, dört ay içerisinde crohn hastası diye teşhis konuldu. Ameliyat olmazsa çocuğum ölecek. Yapacak bir şey yok, elimden bir şey gelmiyor, imkanlarım yok” dedi. Baba Ali Yıldız, Kayseri’de bulunan özel bir hastanenin ameliyatı yapabileceklerini fakat 22 bin Türk Lirası istendiğini belirtti. Anne Nebahat Yıldız (51) ise, “Bulamıyorum çaresini her yere gittik. Çaresiz kaldım ben” diye konuştu.