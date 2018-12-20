Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Düzce Şehir Merkezinde Kiremitocağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre resmi bir kurumda çalışan Arzu Kaplan 81 AS 518 plakalı otomobili ile sabah işe geldi. Kurumun karşısındaki boş arazinin yanına aracını park eden Arzu Kaplan daha sonra çalıştığı kuruma girdi. Arazinin yanında bulunan çürümüş ağaç, park ettiği otomobilinin üzerine devrildi. Etrafta bulunanların haber vermesi üzerine dışarı çıkan Arzu Kaplan, otomobilinin üzerine ağaç devrilmiş halde görünce yıkıldı. Ardından da cep telefonuna sarılarak otomobilini görüntülemeye başladı.



Çalıştığı kurumun yöneticilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri otomobilin üzerine devrilen ağacı keserek kaldırdılar. Ardından da itfaiye eri otomobile binerek ağacın altından otomobili çıkarttı.

Diğer taraftan ağacın otomobilin üzerine devrilme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ağacın devrilme anlarının yanı sıra yoldan geçmekte olan iki kişi ağacın devrilme anına denk geliyor. Ağacın otomobilin üzerine yıkılması ile birlikte yoldaki yayalarda kaçarak hayatlarını kurtarıyorlar.



Olayda can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar oluştu.