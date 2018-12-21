Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’in Kavacık Mahallesi’nde bulunan gizemli bir yolda fizik kurallarına aykırı meydana gelen olayların sırrı çözülemiyor. Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan yolda vitesi boşa alınan araçların kendiliğinden yokuş yukarı çıktığını görenler yaşanan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vitesi boşa alınan araçlar yol boyunca yaklaşık 100 metre yokuş yukarı çıkıyor. Araçlar yokuş aşağı inerken ise boş vites konumundayken bir müddet sonra yavaşlıyor ve el freni kullanılmadan sabit bir şekilde durabiliyor. Telefon yardımıyla su terazisi uygulaması kullanıldığında da terazi, yokuşu rampa aşağı olarak eğimli gösteriyor.



‘BU OLAYLA MEŞHUR OLDUK’

Eşine ender rastlanan olayın nedeni kimine göre mahallede bulunan bir yatırdan dolayı kimine göre de manyetik enerji sebebiyle gerçekleştiği söylense de bilimsel açıdan sırrı çözülememiş durumda. Konuyla ilgili mahalle sakinlerinden Okan Aktaş, yolda yaşanan olayın tam olarak neden olduğunun henüz çözülemediğini belirterek “Eskiden burayı kimse bilmezdi. Sonrasında Ankara’dan bilirkişiler geldi, burada ölçümler yapıldı. Bunun üzerine burası bilinmeye, duyulmaya başladı. Ama olayın sebebinin tam olarak ne olduğunu tam anlamıyla bilen yok” diye konuştu.