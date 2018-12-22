Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Şırnak, Siirt ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü muvazzaf 4'ü meslekten uzaklaştırılmış 7 asker yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. "Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 muvazzaf tutuklandı, diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.