Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi Kıvanç Caddesi’nde yürüyen Bülent Baki Aktaş (52), merdivenlerden inmek isterken dengesini kaybederek düştü. Aktaş, bu sırada caddede asfalt çalışması yapan silindirin altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Bülent Baki Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aktaş’ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Silindiri kullanan Ü.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
İzmir'de feci ölüm... Silindirin altında can verdi
22.12.2018 - 20:10 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 20:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Bornova ilçesinde asfalt çalışması yapan silindirin altında kalan şahıs, feci şekilde can verdi.
Etiketler : İzmir,
594770 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594770.aspx
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