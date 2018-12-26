Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kar yağışı görüleceği bildirmi3şti. Gece saat 04.30 itibari ile kar yağışı başladı. Hava sıcaklığı ise 0’ın altına düşmüş durumda.

Çamlıca Tepesi’nde kartpostallık görüntüler

Kar yağışı yüksek kesimlere etki ederken, Büyük Çamlıca Tepesi’nde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.