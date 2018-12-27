Saros Körfezi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevli sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 7'si kadın, 8'i çocuk olmak üzere toplam 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ele geçirildi.
Edirne'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
27.12.2018 - 16:12 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’nin Enez ilçesinde 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : Edirne,
595470 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595470.aspx
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