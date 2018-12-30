Olay, İstanbul Süper Amatör kümede oynanan Yıldırım Bosna Spor - Küçükköyspor karşılaşması öncesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Bayrampaşa Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde 2 kulübün taraftarları arasında kavga çıktı. Kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın eşkalini belirledi. Polisin saldırganı yakalama çalışması sürüyor.
17 yaşındaki taraftar öldürüldü
30.12.2018 - 17:04 | Son Güncelleme: 30.12.2018 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da Bayrampaşa'da oynanan Yıldırım Bosna Spor-Küçükköyspor karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında bir genç bıçaklanarak öldürüldü.
Etiketler : İstanbul,taraftar,
595870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595870.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER