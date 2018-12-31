Anamur'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış sonrası Melleç Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerindeki Melleç viyadüğüne bağlanan tali yol heyelan nedeniyle çöktü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı yol, araç geçişine kapatıldı.
Mersin'de yol çöktü
31.12.2018 - 17:11 | Son Güncelleme: 31.12.2018 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Anamur ilçesinde D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Çöken yol araç geçişine kapatıldı.
Etiketler : Mersin,yaşam haberleri,
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