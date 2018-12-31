Anamur'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış sonrası Melleç Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerindeki Melleç viyadüğüne bağlanan tali yol heyelan nedeniyle çöktü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı yol, araç geçişine kapatıldı. 