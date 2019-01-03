İkinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya'ya gelen Beşiktaş, ilk antrenmanını sahada gerçekleştiremedi. İdman öncesinde bastıran sağanak yağmur nedeniyle, idman salona alınırken, futbolcular burada kondisyon çalıştı. Beşiktaş, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Beşiktaş'a yağmur engeli
03.01.2019 - 18:56 | Son Güncelleme: 03.01.2019 - 18:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sezonun ikinci yarısına hazırlanmak için bugün Antalya'ya gelen Beşiktaş, ilk antrenmanını sahada yapamadı. Siyah-beyazlılar, yoğun yağmur nedeniyle salonda çalıştı.
Etiketler : Beşiktaş,
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