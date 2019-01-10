Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.24’te Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandı.
Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
10.01.2019 - 21:51 | Son Güncelleme: 10.01.2019 - 21:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : Datça,
597625 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597625.aspx
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