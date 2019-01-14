Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük - Eskişehir karayolunda meydana geldi. Bülent A. idaresindeki, 06 PFB 44 plakalı soğan yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü sağlık kiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Soğan yüklü kamyon devrildi; 1 yaralı
14.01.2019 - 18:13 | Son Güncelleme: 14.01.2019 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde soğan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Etiketler : Bilecik,
598184 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598184.aspx
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