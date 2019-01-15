Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Uzunali Mahallesi Kırk Meşe mevkisinde meydana geldi. Çamaş-Gürgentepe yolu üzerindeki Mustafa Türkmen'e ait 3 katlı binanın çatısı aşırı rüzgarda koparak yola uçtu. Uçan çatı nedeniyle Çamaş-Gürgentepe yolu trafiğe kapanırken, ekipler yolu trafiğe açmaya çalışıyor.
Şiddetli fırtına nedeniyle çatı uçtu!
15.01.2019 - 22:26 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Çamaş ilçesinde yaşanan şiddetli fırtınada bir evin çatısı yola uçtu.
Etiketler : Ordu,
598407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598407.aspx
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