Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Uzunali Mahallesi Kırk Meşe mevkisinde meydana geldi. Çamaş-Gürgentepe yolu üzerindeki Mustafa Türkmen'e ait 3 katlı binanın çatısı aşırı rüzgarda koparak yola uçtu. Uçan çatı nedeniyle Çamaş-Gürgentepe yolu trafiğe kapanırken, ekipler yolu trafiğe açmaya çalışıyor. 