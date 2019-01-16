Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe Fındıklı Mahallesi’ndeki Hancıoğlu Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında sobadan yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ancak yangın nedeniyle 4 çocuk ve 1 kadın binada mahsur kaldı. Binanın en üst katındaki balkonda kurtarılmayı bekleyen çocuklar gözyaşı döktü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Binada mahsur kalan 5 kişi ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. 4 çocuk ve 1 kadının itfaiye merdiveniyle kurtarıldığı anlar saniye saniye görüntülendi. Uzun süre korku içinde bekleyen çocuklar, itfaiye merdiveninden indirilirken de gözyaşı döktü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kurtulanların sağlık durumlarını kontrol etti. 5 kişinin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Komşu binalarda yaşayan vatandaşlar ise hem yangının büyümemesi, hem de mahsur kalanların dumandan etkilenmeden kurtarılması sayesinde derin bir nefes aldı.