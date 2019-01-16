Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘’torbacı’’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti yaptığı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2’si kadın 18 şüpheli Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.