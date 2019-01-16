Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘’torbacı’’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti yaptığı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2’si kadın 18 şüpheli Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Adana merkezli "torbacı" operasyonu: 18 gözaltı
16.01.2019 - 21:42 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana ve Mersin’de uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 2’si kadın 18 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Adana,
598596 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598596.aspx
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