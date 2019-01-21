Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Kişilere yapmaması gerekenler listesi, egzersiz önerileri veriyor ve onları anlık takip ediyor. Katılanların motivasyonlarını yüksek tutup hedeflerini sürekli hatırlatan Çalışır, bir danışanının 101 kilodan 57’ye düştüğünü söylüyor. Çalışır, mesajlaşma uygulaması üzerinden 09.00-19.00 arası online hatırlatma yapıyor ve şöyle diyor: Hayatlarını öyle bir kaplıyorum ki, başarı oranımız yüzde 90’lara çıkıyor. Beslenmelerini, egzersizlerini ve hatta ruhsal iniş ve çıkışlarını dahi takip ediyorum. Doğru yönlendirmeler, zaman yönetimi, gün içi takip ve güçlü motivasyonla hedeflerine ulaşırken yanlarında oluyorum, öncülük ediyorum.