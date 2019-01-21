Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Elli altı ildeki Migros mağazalarında toplanan çocuk kıyafetleri Ariel tarafından yıkanıp temizlendi. Şimdi de toplum gönüllüsü gençler tarafından 20 şehre ulaştırılarak binlerce çocuğun daha yüzünü güldürecek. 2010 yılında başlatılan kampanyanın yedincisi 30 Kasım’da tamamlandı. Bu sene 60 bin kıyafet bağışlandı. Yedi yılda bağışlanan 660 bin kıyafet, 283 bin çocuğa ulaşmış olacak. Kampanyayı yürüten Migros, Ariel ve TOG yetkilileri, gönüllü gençler ve katılan herkese teşekkür etti.