Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşlıların yanı sıra boşanma, iş, öğrencilik gibi sebeplerle artan yalnız yaşama oranı, beraberinde çeşitli sorunları da getiriyor. Hastalık ve güvenlik endişeleri bunların en başında gelenlerden. Alarm sektörü şirketlerinden Prosegur, güvenlik hizmetlerini kişiselleştirerek yalnız yaşayanlara özel avantajlar sunduğunu duyurdu. Alarm paneline bağlı acil sağlık alarmı ve ek alınabilecek panik butonu ile kişiler kendini her yerde güvende hissedebiliyor. Böylece gece uyurken seyahatteyken evde tek başınayken başa gelebilecek her türlü durumda hızla yardım çağırmak mümkün olabiliyor.