Kadıköy İskelesi mevkiinde sabah saatlerinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Sahildeki cesedi temizlik yaptıkları esnada fark eden belediye işçilerinin ihbarıyla olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Cesedi denizden çıkarmak için olay yerine deniz polisinin gelmesi bekleniyor.
Kadıköy'de denizde ceset bulundu
29.01.2019 - 10:40 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy'de sabah saatlerinde denizde ceset gören belediye işçileri durumu polise bildirdi. Bir erkeğe ait olduğu öğrenilen cesedin denizden çıkarılma çalışması devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kadıköy,ceset,
600973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600973.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER