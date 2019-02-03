Başakşehir Bahçeşehir Mobilyacılar sitesinde bulunan bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği mağazadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul'da korkutan yangın!
03.02.2019 - 21:23 | Son Güncelleme: 03.02.2019 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir Bahçeşehir Mobilyacılar sitesinde bulunan bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği mağazadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Etiketler : İstanbul,
602202 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602202.aspx
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