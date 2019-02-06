Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Kınık ilçesindeki Hamzahocalı Mahallesi Leylak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Alibey Kavram (76) ve eşi Şaziye Kavram (72), gece kömür sobasını yakıp yattı. Ardından çiftin evine gelen gelini Arife Kavram, kayınbaba ve kayınvalidesini hareketsiz yatarken görünce yardım istedi. Durum hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram'ın sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram'ın cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.