Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal’da 8 katlı binanın çökmesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilmişti. AFAD ekiplerinin de gerçekleştirdiği kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında yaralı bir kadına ulaşıldı. Yaralı kadın ekipler tarafından enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kadının enkazdan çıkarılış anı ise kameralarca kaydedildi.