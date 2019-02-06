Kartal’da 8 katlı binanın çökmesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilmişti. AFAD ekiplerinin de gerçekleştirdiği kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında yaralı bir kadına ulaşıldı. Yaralı kadın ekipler tarafından enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kadının enkazdan çıkarılış anı ise kameralarca kaydedildi.
Yaralı kadın enkaz altından böyle çıkarıldı
06.02.2019 - 20:38 | Son Güncelleme: 06.02.2019 - 20:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazı altında kalan bir kadın ekipler tarafından çıkarıldı. Kadının çıkarılma anı ise kameralarca kaydedildi.
Etiketler : Kartal,
602827 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602827.aspx
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