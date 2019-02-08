Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden gelerek Kayseri istikametine seyir halinde olan Erkan T. idaresindeki 44 BK 287 plakalı minibüs, Örükçü Mahallesi istikametinden D-300 karayolu istikametine seyir halinde olan Erol B. idaresindeki 44 NY 282 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte A.K., S.K. ve F.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.