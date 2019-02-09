Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Of ilçesinde yaşları 14-15 arasında değişen lise öğrencisi M.A.Ş., Y.E.A. ve M.Ş. isimli 3 kafadar, 5 Şubat Salı günü evlerinden okula gitmek için ayrıldı. Ancak okula gitmeyen 3 kafadar akşam da evlerine dönmedi. Aileleri okullarını aradıklarında çocuklarının okula gitmediğini öğrendi. Hemen kayıp gençler ile ilgili polis ve jandarma ekiplerine aileleri tarafından kayıp bilgisi verilirken, yapılan tüm aramalara rağmen 3 gün boyunca kayıp gençlerin izine rastlanılmadı. Kayıp gençlerin resimleri her yere asılırken, sosyal medya üzerinden de görenlerden ailelerine haber vermeleri istendi.



Aramalar 4. gün ise sonuç verdi. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde polis ekipleri 8 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde yol kenarında durumlarından şüphelendikleri bisikletli 3 genci incelemeye aldı. Yapılan inceleme ve kimlik kontrolü sonrasında bisikletli gençlerin Of ilçesinde 5 Şubat Salı günü kayıp olan 3 lise öğrencisi olduğu tespit edildi. Kayıp gençlerin ailelerine bilgi verilirken, aileler evlerine 106 km uzaklıktaki ilçeye gelerek çocuklarını teslim aldı, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine teşekkür etti.

GÜNDÜZLERİ PEDAL ÇEVİRİP, GECELERİ CAMİDE UYUMUŞLAR

3 kafadarın okula gitmek istemedikleri için Salı sabahı evden "Okula gidiyoruz" diyerek çıkıp, bisikletleri ve yakınlarından temin ettikleri paralarla ilçeden ayrıldıkları, 3 gece boyunca Of-Beşikdüzü arasındaki sahil şeridindeki camilerde geceyi geçirdikleri ve uyudukları, bu şekilde sahil boyunca gündüz pedal çevirip, geceleri de camilerde uyuyarak Samsun'a gitmeyi planladıkları öğrenildi. Gençlerin bulundukları sırada Beşikdüzü ilçesi sahilinde pedal çevirmekten bitkin düşmeleri nedeniyle dinlendikleri belirtildi.