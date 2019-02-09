Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana geldi. Dereden gelen sesi duyan vatandaşlar, bir kedinin dere kenarında mahsur kaldığını fark etti. Demir bir merdiven getiren duyarlı vatandaşlar, kediyi bulunduğu yerden çıkartarak özgürlüğüne kavuşturdu