Olay Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana geldi. Dereden gelen sesi duyan vatandaşlar, bir kedinin dere kenarında mahsur kaldığını fark etti. Demir bir merdiven getiren duyarlı vatandaşlar, kediyi bulunduğu yerden çıkartarak özgürlüğüne kavuşturdu
Dereye düşen kediyi vatandaş kurtardı
09.02.2019 - 15:46 | Son Güncelleme: 09.02.2019 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’in Nizip İlçesinde dereye düşüp mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : dereye düşen kedi,Gaziantep,
603495 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603495.aspx
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