Edinilen bilgiye göre, kaza Arslanpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yürüyen Oğuz Kaan Minen'e (19) çarparak kaçtı. Yaralı genç olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğe kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil yayaya çarpıp kaçtı
10.02.2019 - 18:27 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı genç yaralandı.
Etiketler : Adana,kaza,
603721 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603721.aspx
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