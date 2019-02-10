Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza Arslanpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında yürüyen Oğuz Kaan Minen'e (19) çarparak kaçtı. Yaralı genç olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğe kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.