Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Şentepe Mahallesi'nde bulunan 1127 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arabuluculuk görevini yapmak için gelen kamu görevlisi ile vatandaş arasında henüz bilinmeyen nedenden ötürü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda vatandaş kamu görevlisine sopa ile saldırarak görevliyi yerde bir süre darp etmeye başladı. Arabulucu olduğu ifade edilen görevli ise belindeki tabanca ile kendisini darp eden kişiye ateş etti. Olayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bacağından vurulan kişinin yakınları kavgayı duyunca olay yerine gitmek istedi. Bunun üzerine polis ekipleri bir kadın ile adamı kesici alet ve pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Yakalanan kişiler polise mukavemet gösterdi. Mahalleli yaşanan gelişmeleri endişeli gözlerle takip etti. Kimi vatandaş olayı evinin balkon ve pencerelerine çıkarak seyretti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta araştırma başlattı.