Dursun Çelebi yönetimindeki 52 K 5064 plakalı meyve yüklü tır, Yenifakılı kavşağında devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Şaban Çoruh, 112 Acil Servis ekiplerince Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yozgat'ta tır devrildi: 1 ölü
15.02.2019 - 01:56 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 01:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Etiketler : yozgat,yozgat kaza,trafik kazası,
604769 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604769.aspx
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