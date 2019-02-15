Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Cumhuriyet ve Gölcük mahallerinde ikamet eden iki aileden 12 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan H.D., U.D., O.D., T.D., L.D., F.D., G.İ., E.İ., Ş.İ., H.İ., S.İ. ve Ö.İ. tedavi altına alındı. Zehirlenen iki ailenin fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Midyat’ta 12 kişi sobadan zehirlendi
15.02.2019 - 10:59 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 12 kişi zehirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin,Midyat,soba zehirlenmesi,
604836 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604836.aspx
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