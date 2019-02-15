Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Cumhuriyet ve Gölcük mahallerinde ikamet eden iki aileden 12 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan H.D., U.D., O.D., T.D., L.D., F.D., G.İ., E.İ., Ş.İ., H.İ., S.İ. ve Ö.İ. tedavi altına alındı. Zehirlenen iki ailenin fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.