Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’a bir günlük program için gelen Bakan Çavuşoğlu, Bodrum dönüşünde Milas ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükte yaşamını yitiren Şükrü Otlak’ın Kırcağız Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, ailesine başsağlığı diledi. Taziye evinde yapılan duanın ardından Bakan Çavuşoğlu, Aydın’a hareket etti.