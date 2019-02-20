Bodrum’a bir günlük program için gelen Bakan Çavuşoğlu, Bodrum dönüşünde Milas ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükte yaşamını yitiren Şükrü Otlak’ın Kırcağız Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, ailesine başsağlığı diledi. Taziye evinde yapılan duanın ardından Bakan Çavuşoğlu, Aydın’a hareket etti.
Bakan Çavuşoğlu’ndan taziye ziyareti
20.02.2019 - 20:54 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Şükrü Otlak’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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605968 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605968.aspx
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