Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 20. kilometresi TJK Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Doğan’ın kullandığı 63 HA 276 plakalı motosiklet, Mardin istikametine gitmekte olan Mehmet Y.’nin kullandığı 73 HA 923 plakalı tıra yandan çarptı. Motosiklet çarpmanın etkisiyle savrulurken sürücüsü ise tırın altında sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süren bir çalışmanın ardından yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan burada yapılan müdahaleye rağmen gece saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.