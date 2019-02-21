Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’da çay ocağı işleten 73 yaşındaki Hasan Özbek, müşterilerine tulum eşliğinde çay ikram ediyor. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Şenyuva köyünde dünyaya gelen Hasan Özbek, 54 yıl önce çalışmak üzere Samsun’a geldi. Karayollarından 19 sene önce emekli olan Hasan Özbek, İlkadım ilçesinde bir çay ocağı açtı. Özbek, belli bir süre sonra çay ocağının önünde tulum çalmaya başladı. Çocukluk tutkusu tulumu, dükkanında çalmaya devam eden Hasan Özbek’e çevredeki vatandaşlar ve müşteriler büyük ilgi gösterdi. Bunun üzerine Özbek, müşteriler istediği zaman veya müsait olduğu zamanlarda tulum çalmaya devam etti. Özbek tulum çalmaya başladığında ise çevreden geçen vatandaşlar çay ocağına koşuyorlar.

'TULUMUN SESİNİ DUYAN KOŞUYOR'

Tulum çaldığı andan itibaren vatandaşların çay ocağına hücum ettiğini ifade eden Hasan Özbek, “Bizim yerimiz arada kaldığı için pek bilinmiyor. 3 ay önce eşim vefat etti. O zamandan beri hiç tulum çalmadım. 3 ay sonra arkadaşlarım geldi ve tulum dinlemek istedi. Onları kıramadım. Tulum çalınca birden işlerimiz de açıldı. Tulumun sesini duyan, yoldan geçen herkes buraya doluyor. Bu da işlerin daha iyi olmasını sağlıyor. Biz de bu durumu memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

'TULUM SESİNİN GELDİĞİ YERE GİTTİK'

Tulum sesini duyup, çay ocağına gelen vatandaşlar ise, “Yoldan geçiyorduk, tulum sesini duyunca sesin geldiği yere doğru gittik. Tulum çaldığımı görünce arkadaşlarımızı da çağırdık. Çay ocağına oturup, çay eşliğinde tulum dinledik. Çok keyifliydi” diye konuştular.

Vatandaşlar, Hasan Özbek’in 17 yıl önce açtığı bu çay ocağına, tulum çaldığı zamanlarda hücum ediyor.