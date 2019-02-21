Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Aralarında ihraç olmuş ve görevden uzaklaştırılan kamu görevlilerinin bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 13 şahıs, yapılan operasyon sonucu gözaltına alınmış olup, bu şahıslardan 3’ü tutuklanmış, 10 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar aralıksız devam edecektir” denildi.