Edinilen bilgiye göre, Artvin'de Murat Alkan’ın kullandığı motosiklet Yeni Mahalle Çevre Yolu İskebe Deresi mevkiinde uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan Alkan kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan AFAD ve 112 Acil servis ekiplerince yuvarlandığı uçurumdan çıkarılan Alkan, yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Artvin'de motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı
21.02.2019 - 16:56 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin’de uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Artvin,motosiklet,kaza,
606179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606179.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER