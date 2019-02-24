Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 55 plakalı bir araç içerisinde yapılan aramada, aracın bagaj kısmında, 11 adet el yapımı 9 mm ruhsatsız tabanca ve 11 adet şarjör ele geçirildi. Yine bir firmaya ait yolcu otobüsünün bagaj kısmında bir şahsın eşyalarında yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız 9 mm Sig Sauer ve Browning marka tabanca ve 26 adet mermi bulundu. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten 2 olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şahısların sorgusu sürüyor.