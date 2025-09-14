608 konutta anahtarlar teslim ediliyor! Tarih belli oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Elazığ’da yıkılan konutların yeniden inşası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

608 KONUTTA SONA DOĞRU...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından rezerv alanlarda sürdürülen çalışmalarda binalar yükselirken, Güneykent Mahallesi’nde yapımına başlanan 608 konutta çalışmalar yüzde 90 tamamlandı.

TARİH BELLİ OLDU

Peyzaj ve yol çalışmaları kalan konutlarda çalışmalar hızla devam ederken, konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Asrın Felaketinin yaşandığını ve 11 ilin zarar gördüğünü belirten Saha Şefi Muhammet Ergin, "Elazığ’da o illerden etkilenen birisiydi. Devletimiz vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için ilk günden itibaren çalışmalara başladı. 2024 yılından itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Şuan Elazığ’da bulunan Yemişlik bölgesindeyiz. Burada 27 blok 608 konutun yapımı devam ediyor. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Şuan da kaba inşaatımız bitti. Peyzaj çalışmaları devam ediyor en kısa sürede vatandaşlarımıza evlerini teslim etmeyi planlıyoruz. Şuan da çalışmalarda yüzde 90 aşamasındayız. Şuan sadece peyzaj ve yol çalışmaları devam ediyor. 27 blok 608 konutlarımız ortalama 100 metrekare 3+1 şeklinde yapılıyor. Konutları en kısa süre içerisinde de vatandaşlarımıza teslim etmeyi umuyoruz" dedi.