Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde hızla yayılan ve çocukları intihara kadar sürükleyebilen ‘Momo’ isimli oyuna karşı Uzman Psikolog Melda Dönmez’den anne babalara uyarı geldi. Çocukların internet ortamında çok sayıda tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirten ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Melda Dönmez, “Momo oyunu, çocuklara evde kesici aletleri nerelerde bulabileceklerini söylüyor. Bu tarz oyunlar, çocuklarda merak duygusunu uyandırıyor ve çocukları yönlendiriyor. Bu yönlendirme sonucu da çocuklara, istedikleri şeyleri yaptırabiliyorlar. Çocuklar, istediklerini yapmadıklarında ise psikolojik şiddete başvurup, tehdit etmeye varan bir yöntem kullandıkları görülüyor. Çocuğunuzun oynadığı oyunları mutlaka kontrol edin ve sizler de en az bir, iki kere bu oyunları oynayın. Çocuğunuzun internet yaşına uygun sitelere ve oyun alanlarına girdiğinden emin olmalısınız. İnternet güvenliğini sağlamalısınız. Aile koruma paketleri ve ortak bilgisayar kullanımı ile çocuğunuz internette geçirdiği zamanları mutlaka sonrasında kontrol edin. Telefon, tablet, bilgisayar kullanımını çocuğunuzun sizinle birlikte olduğu ortamlarda izin vermelisiniz. Çocuğunuz kendi odasında kapısı kapalı olarak internet kullanımı yapmamalı’’ diye konuştu.

'ÇOCUKLARLA SIK SIK KONUŞUN'

Çocukla diyaloğun çok önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, ‘’Çocuğunuzla daha sık konuşmalısınız. Ona her konuyu konuşmaya açık olduğunuzu söyleyin, gösterin ve uygulayın. Çocuğunuzun ekrana bakarak geçirdiği zamanlarda yanında olun ve her zaman kontrol etmeyi unutmayın. Çocuğunuzun davranışlarında değişiklik, iletişimde azalma, korkuların başlaması ya da korkularda artış ve ruhsal değişimler olduğunu fark ederseniz mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız’’ şeklinde konuştu.