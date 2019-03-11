Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Başladığı günden bu yana 72 ilden yaklaşık 4 bin kadın girişimci bu programa dâhil oldu ve işini tam 45 kat büyüttü. Şirket, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ücretsiz mağaza açma hakkı, indirimli komisyon oranları, dijital pazarlama, indirimli kargo, ödeme sistemlerinde yıllık ücret ve komisyon indirimi, ücretsiz eğitim, pazarlama, lojistik ve kolay e-İhracat iş modeli ile dünya pazarlarını, milyonlarca alıcıya ulaşan kadınların, bu desteklerden yararlanmak için Hepsiburada’nın ‘girişimci kadınlara teknoloji gücü’ sekmesinden başvurusu bekleniyor. Başvuruyla 35’ten fazla kategoride aylık 102 milyon ziyaret alan bir ekosistemin parçası olan kadınlar, marka ve ürün tanıtımlarını da kolayca yapıyor. Hem de ister Anadolu’nun ücra bir köşesinde, isterse büyük şehirde yaşasın, hiç önemi kalmıyor. Şirket ‘Kadın Girişimci’ logosu ile bu ürünleri öne çıkararak alınmasını teşvik ediyor. Böylece kadınlar ürünü dünya pazarlarına ekstra maliyete katlanmadan sunup işlerini büyütebiliyor.