Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 00.54'te Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bozcaada'nın 28 kilometre açığında ve zeminden 14.73 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, adanın yanısıra Çanakkale'nin sahil kesiminde de hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.