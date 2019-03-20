Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocuklarının, annelerinin vasiyetname gereği alması gereken miras payını almadığı iddiasıyla CHP ile Türkiye İş Bankası aleyhine açtığı miras taleple davada dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin Mustafa Kemal Atatürk'ün son ikametgah adresinin Ankara'da bulunması nedeniyle 1 Ocak 2018'de yetkisizlik kararı verdiği miras davasının dosyası, varislerin avukatlarından Osman Ersin Kozanhan'ın Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'ne yaptığı itirazın kabul edilmesi ve kararın bozulması üzerine İstanbul'daki mahkemesine gönderildi.

Yargıtay kararının ardından yapılan ilk duruşmaya, davacı Ali Kemal Doğançay ve avukatı ile davalılar CHP ve Türkiye İş Bankası avukatları katıldı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamının okunduğu duruşmada beyanı sorulan davacı Doğançay'ın avukatı Osman Erzin Kozanhan, bozma ilamına uyulmasını talep ederken, "Hem bilirkişi raporu talebimiz hem de yapılacak hesaplamalara ilişkin görüşlerimizi bildirmiştik. Donanımlı bir heyetten rapor alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Davacının diğer avukatları da bilirkişi raporu alınması talebinde bulundu.

Dosya bilirkişi heyetine gönderildi

Duruşmada beyanı sorulan davalı CHP'nin avukatı Uğursel Çakıcı Gülmez, mahkemenin kararında direnmesi gerektiğini belirterek, "Bilirkişi raporu alınmasına ihtiyaç yoktur. Zamanaşımı itirazımız devam etmektedir. Davanın reddini talep ediyoruz." diye konuştu.

Davalı Türkiye İş Bankası'nın avukatı Uğur Gürses, dosyanın bilirkişiye gitmesinin mümkün olmadığını aktararak, "Husumet ve zamanaşımı itirazımı tekrarlıyoruz. Açılan benzer bir davanın reddine karar verilmiştir. Müteveffa Ülkü Adatepe'ye eksik ödeme yapıldığı iddiaları söz konusudur, bu hususun ispatı karşı tarafa aittir." ifadelerini kullandı.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasına hükmetti.

Davalı kurumların zamanaşımı ve husumet itirazlarının hükümle birlikte değerlendirileceğini bildiren mahkeme, dosyanın, celse arasında verilecek bir ara kararla oluşturulacak bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi. Oluşturulacak bilirkişi heyetine ilişkin beyanda bulunmaları için de taraf avukatlarına süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- 2013'te istenen meblağ 1 milyar 778 milyon liraydı

Davanın geldiği aşamayla ilgili AA muhabirine konuşan davacı Doğançay'ın avukatlarından Osman Ersin Kozanhan, talepleri üzerine dosyanın bilirkişi heyetine gönderileceğini belirterek, bilirkişilerin, 1938'den Ülkü Adatepe'nin vefat tarihi olan 1 Ağustos 2012'ye kadar davalılar Türkiye İş Bankası ve CHP tarafından eksik ödenen toplam 74 yıllık alacağı faiziyle birlikte hesaplayacaklarını söyledi.

Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocuklarının alacağı toplam tazminat miktarının hesaplanması doğrultusunda çok yüksek bir meblağın davalılardan tahsil edilmesine karar verilebileceğini anlatan Kozanhan, 2013 yılında davalı kurumlara çektikleri ihtarnamede söz konusu hesaplamanın 1 milyar 778 milyon lira tutarında olduğuna dikkati çekti.

Kozanhan, "Davalılar tarafından Atatürk'ün vasiyetinde yer alan ve artırılması öngörülen aylık ödemelerin gereği gibi artırılmaması ve Atatürk tarafından vasiyette yer alan şartların yerine getirilmemesi nedeniyle şartlı vasiyetin ihlali söz konusudur. Atatürk'ün vasiyetinin gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle davalı İş Bankasında bulunan Atatürk'e ait hisselerin Hazine'ye devredilmesi için gerekli hukuki şartlar oluşmuştur." ifadesini kullandı.

Süreç

Sakarya'da 1 Ağustos 2012'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocukları Ahmet Kemal Doğançay ve Ali Kemal Doğançay, avukatları aracılığıyla İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesine, Atatürk'ün 5 Eylül 1938'de düzenlediği vasiyetnamesi gereğince Ülkü Adatepe'ye bırakılan mirastan doğan alacak ve tazminat miktarının tespit edilmesi için dava açmıştı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, Ülkü Adatepe'nin de aralarında bulunduğu altı kişiye, o zamanın koşullarına göre ayda 200 lira pay verilmesi gerektiğine işaret edilerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Adatepe'ye, 1 Ağustos 2006'da 5 bin 500, daha sonra kademeli olarak 10 bin ve son olarak ölümünden önce 2012 yılında 15 bin lira nema ödemesi yapıldığı belirtilmişti.

İş Bankası uhdesindeki nakit ve hisse senetleri ile bunlara karşılık gelen CHP'nin hissesi, bankanın ulaşmış olduğu ekonomik büyüklük, sermaye tutarı ve tüm ekonomik varlıkları dikkate alındığında ödenen payın çok düşük olduğu savunulan dilekçede, Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetnamesine uyulmadığı ileri sürülmüştü.

İhtarname çekilen İş Bankasından verilen yanıtta, vasiyetnamede CHP'nin mahsup mirasçı, İş Bankasının ise sırf para ve hisse senetlerinin nemalandırılmasını temin etmek üzere "vasiyeti tenfiz memuru" olarak yer aldığı aktarılan dilekçede, "İş Bankasının sorumluluğu CHP'ye yüklediği, CHP'nin ise ihtarnameye yanıt vermediği" savunulmuştu.

Dava reddedildi, Yargıtay bozdu

Davayı 12 Şubat 2014'deki duruşmada karara bağlayan İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, davacıların belirsiz alacak davası açmalarında hukuki yarar bulunmadığı ve dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar vermişti.

Kararın temyiz edildiği Yargıtay Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozmuş, bunun üzerine dava İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı.

Mahkeme, 1 Şubat 2018'de ise Mustafa Kemal Atatürk'ün son ikametgah adresinin Ankara'da bulunması nedeniyle bu kez yetkisizlik kararı vermişti. Bu kararla ilgili, davacı Ahmet Kemal Doğançay'ın avukatı Osman Ersin Kozanhan ile davalı Türkiye İş Bankası avukatları temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Adatepe'nin varislerinin itirazını kabul eden Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, davalılardan Türkiye İş Bankası'nın yerleşim yerinin İstanbul'da olması nedeniyle davanın İstanbul'da görülebileceğini belirtmiş, esasa girilmesi gerekirken, yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi nedeniyle de yerel mahkeme kararını bozmuştu. Bu hükmün ardından dava yeniden İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.