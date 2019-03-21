Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şiddetli karın ağrıları sebebiyle hastaneye giden 77 yaşındaki Fatma Eskici’ye bir sene önce mide kanseri teşhisi kondu. Geçen süre zarfında rahmine de sıçrayan kanser sebebiyle yaşlı kadın, üç haftada bir kemoterapi tedavisi görmeye başladı. Tedavi süresince her türlü hastalıktan ve enfeksiyondan korunması gereken Eskici’yle, kızı Gülistan Akca ilgilenmeye başladı. Yakalandığı enfeksiyonlar yüzünden sık sık hastaneye giden Eskici’nin beyaz kan değerlerinin düşük olmasından dolayı hayati tehlikesi ortaya çıktı. Doktorlar yaşlı kadına anne sütü tüketmesini tavsiye etti.

Bunun üzerine Eskici’nin kızı Gülistan Akca, sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. Olumlu bir dönüş alamadığını belirten Akca “Annem kemoterapi tedavisi görürken lökosit ve beyaz kan değerleri çok düşüyor. Bu yüzden enfeksiyon kapmaması ve daha rahat bir onkolojik tedavi süreci için annemin, anne sütüne ihtiyacı var. Günlük yarım çay bardağı süt verilmesi gerekiyor. Adana dışından yardımcı olmak isteyenler, kargo aracılığıyla süt gönderebilir. Lütfen bize yardımcı olun” dedi. Yetmiş yedi yaşındaki Fatma Eskici ise “Ben sütanne istiyorum. Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim” dedi.