E-5 Edirne istikameti Okmeydanı mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı kazada E-5 trafiği kilitlendi.
E-5 trafiği kilitleyen kaza
23.03.2019 - 17:36 | Son Güncelleme: 23.03.2019 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-5 Edirne istikameti Okmeydanı mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı kazada E-5 trafiği kilitlendi.
Etiketler : E-5,
612159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/612159.aspx
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