Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, Bursa Ankara Karayolu İnegöl otogar mevkiinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Hakan Torun (46) yönetimindeki kamyonet, hareket halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp taklalar atarak yan durdu.

Sürücü Hakan Torun ve araç içerisinde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yan yatan kamyonet içerisinde sıkışan 3 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle Bursa Ankara Karayolu kısmen trafiğe kapatıldı. Kaza yapan kamyonet, yol ortasından çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.