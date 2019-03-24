Fethiye'nin Kayaköy ve Kızılbel mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fart eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda, yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangında, yaklaşık 2 dönem ormanlık alanda zarar oluştu. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Fethiye Orman İşletme Müdürü Gürhan Zorlu "Havaların ısınmasıyla otların kurumaya başladığını, orman yangınlarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaya" davet etti.
Fethiye'de orman yangını
24.03.2019 - 17:59 | Son Güncelleme: 24.03.2019 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangında, 2 dönüm alan zarar gördü.
Etiketler : Fethiye,orman yangını,
612346 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/612346.aspx
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