Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başarılı çalışmalarını hızlandıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 1300 yıllık olduğu değerlendirilen 'Tevrat' ile işlemeli deri yazıt ele geçirildi. Jandarma ekipleri, operasyon kapsamında 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı, tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Jandarmadan 1300 yıllık tarihi eser operasyonu
28.03.2019 - 05:56 | Son Güncelleme: 28.03.2019 - 05:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1300 yıllık olduğu değerlendirilen 'Tevrat' ile işlemeli deri yazıt ele geçirildi. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : jandarma,tarihi eser,
613140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/613140.aspx
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