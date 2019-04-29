Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Esenyurt'taki yol çökmesinin ardından bu kez Sancaktepe'den benzer bir haber geldi. Safa Mahallesi'nde bir çocuk oyun parkı ve basketbol sahasında derin çatlaklar oluştu. Safa İlkokulu yanındaki parkta çatlaklar oluşunca gönüllü arama kurtarma derneği ekipleri olay yerine geldi. İnceleme yapan ekipler zabıta ve itfaiyeye haber verdi. Parkta ve basketbol sahasında oynayan çocuklar uzaklaştırıldı. İncelemeler sonucunda parka giriş kapıları kapatılıp mühürlendi. Çevredeki site sakinleri de, çökme olasılığına karşı araçlarını güvenli bir uzaklığa götürmeleri için uyarıldı. Ekipler, parktaki çatlaklarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapacak ve olayın nedenleri araştırılacak.