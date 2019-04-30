Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatvan'a 13 kilometre mesafede bulunan, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünün yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar yaşanırken, Bitlis'te kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı Nemrut Dağı eteklerinde 10 gündür karla mücadele çalışması gerçekleştiriliyor.

"Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)" projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nü, yerli ve yabancıların ziyaret etmesi için kardan kapanan yolun kısa sürede açılması hedefleniyor.

Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile Nemrut'ta karla mücadele çalışmalarını inceleyen Vali Oktay Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmanın yürütüldüğü bölgenin rakımının 2 bin 750 olduğunu söyledi.

Bitlis'te bu yıl çok sert bir kış yaşandığına dikkati çeken Çağatay, şöyle konuştu:

"İl Özel İdaremiz sadece köy yollarında 24 bin kilometre karla mücadele çalışması yürüttü. Yaklaşık 8 milyon lira civarında masraf yaptık. Vatandaşımızı mümkün olduğu kadar kış şartlarında rahat ettirmeye çalıştık. Vatandaşlarımızın bu güzelliği görmeleri için İl Özel İdaremiz şu anda yolu açıyor. Bütün vatandaşlarımızın Nemrut'u ve krater gölümüzü ziyaret etmelerini bekliyoruz."

Vali Çağatay, birkaç günlük çalışmayla yolun tamamını ulaşıma açacaklarını belirterek, "Gölün çok yakınına inemeyeceğiz ama önümüzdeki günlerde oraları da açacağız." dedi.

Şu anda bölgedeki kar kalınlığının 4,5 metreden başlayıp yer yer 10 metreye ulaştığını anlatan Çağatay, "Yolu açmak kolay olmuyor. Kar, rüzgarın etkisiyle çok sertleşmiş. Arkadaşlarımız karı önce kepçeyle topluyor sonra da rotatif marifetiyle yolu açarak vatandaşımızın kullanımına hazır hale getiriyor." ifadelerini kullandı.